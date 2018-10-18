Юристы НМТП подали в президиум ВС РФ жалобу по делу о тарифах

Москва, , 12:45 — REGNUM В президиум Верховного суда (ВС) России поступила жалоба юристов Новороссийского морского торгового порта (НМТП) на решение первой инстанции суда по спору с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) относительно параметров тарифообразовании в порту Новороссийск. Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

Отмечается, что жалоба подана в президиум ВС РФ была подана 17 октября, на сегодняшний день дата предварительного рассмотрения еще не определена. Напомним, 3 октября ВС РФ своим решением поддержал ФАС в споре с НМТП по делу о тарифах в Новороссийске и Приморске.

Читайте также: Арест со счетов Новороссийского морского порта снят

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября стало известно, что компания «Транснефть» выкупила у находящихся под стражей по обвинению в организации преступного сообщества братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых 50% акций кипрской Novoport Holding, которая владеет 50,1% ценных бумаг Новороссийского морского торгового порта (НМТП).

Читайте также: «Транснефть» выкупила у братьев Магомедовых долю НМТП