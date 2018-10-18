Недобросовестным директорам хотят закрыть путь к руководящим постам

Москва, , 12:35 — REGNUM «Запятнавшим» себя директорам компаний могут запретить занимать руководящие должности в акционерных обществах. Предложение о введении такого запрета, который будет действовать в течение года, содержится в плане «Трансформация делового климата», разработанном Минэкономразвития совместно с представителями бизнеса и экспертами.

Похожая практика уже действует в банках. Теперь её хотят распространить и на нефинансовый сектор. Так, документ предусматривает «создание правового механизма, предотвращающего вхождение в состав органов управления публичных обществ недобросовестных лиц», пишет РБК. Уточняется, что запрет будет распространяться на лиц, ранее привлечённых судом к ответственности «за убытки, причинённые акционерному обществу сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность такого лица».

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Ранее подобная инициатива уже озвучивалась. Она содержалась в «дорожной карте» «Совершенствования корпоративного управления», которую правительство РФ. Однако документ так и не был принят властями.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждённая правительством РФ «дорожная карта» «Совершенствования корпоративного управления» содержала комплекс мер, намеченных к реализации в 2016—2018 годах. Предусмотренные меры, в частности, должны были быть направлены на повышение прозрачности структуры владения российскими публичными акционерными обществами.

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Добавим, что нынешний законопроект должен быть принят Госдумой к июлю 2022 года.

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