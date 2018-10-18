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В Москве договорились о поставке российских вагонов в Иран

Экономика

Проект реализуется при участии ЭКСАР

Москва, 18 октября 2018, 12:23 — REGNUM  Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев и член совета директоров — вице-президент Иранских железных дорог Бабак Ахмади обсудили запланированные поставки российских вагонов для Иранских железных дорог на встрече в Москве, сообщает 18 октября пресс-служба российского центра.

Отмечается, что проект реализуется при участии Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Кроме поставки вагонов, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и реализацию новых российско-иранских бизнес-инициатив.

Участники встречи подчеркнули высокий приоритет взаимодействия ЭКСАР и Иранских железных дорог, отметив, что вопрос важности совместных российско-иранских проектов в области железнодорожного машиностроения регулярно отмечается на правительственном уровне двух государств.

Российский экспортный центр — государственный институт поддержки экспорта, созданный в структуре Внешэкономбанка при поддержке правительства России.

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