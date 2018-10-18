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Газпром построит участок газопровода на Дальнем Востоке за 33 млрд рублей

Экономика

Компания готовит открытый запрос предложений

Газпром построит участок газопровода на Дальнем Востоке за 33 млрд рублей
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода

Москва, 18 октября 2018, 12:03 — REGNUM  На строительство участка магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток (СХВ) Газпром выделит 33 млрд рублей. Об этом говорится в материалах концерна.

В октябре компания объявит открытый запрос предложений. Речь идет об участке 505−874-й км магистрального газопровода.

Кроме того, в октябре компания объявит открытый запрос на строительно-монтажные работы по объекту «Установка предварительной подготовки газа №2» в рамках обустройства Чаяндинского НГКМ. На эти работы компания готова выделить 29,7 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Газопровод СХВ эксплуатируется с 2007 года, обеспечивая подачу газа с шельфа Сахалина в Хабаровский край и Приморье. В 2017 году стало известно о расширении СХВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об отсутствии заявок поставщиков на поставку Газпрому труб большого диаметра для проекта «Сила Сибири». Компания ищет поставщиков для строительства участка Ковыкта-Чаянда. Сумма тендера превышает 47 млрд рублей.

Читайте также: На тендер Газпрома на 47 млрд рублей не заявился ни один поставщик — СМИ

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