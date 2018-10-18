Кабмин Украины обвинили в продаже населению газа по цене норвежского

Киев, , 11:50 — REGNUM В середине ноября правительство Украины на 23% повысит цены на газ для населения. Об этом 18 октября в кулуарах Рады заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«На середину ноября закладывают повышение цен на газ на 23%, как было согласовано с Международным валютным фондом — это террор, это геноцид народа. Нет никаких оснований поднимать стоимость газа собственной добычи, потому что он имеет свою себестоимость. Мы неоднократно говорили, что этого не должно быть», — сказал Бойко.

Он призвал правительство снизить коммунальные тарифы в два раза.

«Во времена, когда я был министром энергетики, у меня и в мыслях не было приравнять стоимость газа собственной добычи к стоимости импортного норвежского или российского газа. Это абсолютно разные вещи. Тарифы должны быть снижены в два раза. Тогда это будет справедливо», — добавил Бойко.

При этом он призвал кабинет министров повысить минимальную зарплату со $146 до 7 тыс грн ($250).

«Минимальная зарплата должна быть минимум 7 тыс. Это как раз то, что поможет людям пережить бедность. Это должен быть бюджет борьбы с бедностью. Сегодня из-за реализации лозунга действующего президента: «Жить по-новому», которое было пять лет назад, 9 из 10 украинцев стали просто нищими. Мы категорически против такого бюджета. Должны быть увеличены социальные стандарты и снижены выплаты на силовиков», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что кабинет министров может отказаться от повышения цен на газ с 1 октября. По его словам, повышение может быть отложено еще на месяц из-за отсутствия договоренностей с МВФ.

«Поскольку еще продолжаются переговоры, возможно, нам придется еще какие-то дополнения вносить в это постановление, усиливать социальную защиту людей. Все зависит от того, на какие решения мы выйдем во время переговорного процесса с международными партнерами. Если до этого времени не будет достигнута договоренность, то не исключаю, что могут и дальше продлить специальные обязательства… То есть мы не исключаем никаких вариантов в этом вопросе», — добавил Рева.