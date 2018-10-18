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Минтранс: Севастополь будет развиваться как пассажирский порт

Экономика

Так считают в департаменте программ развития Минтранса России

Минтранс: Севастополь будет развиваться как пассажирский порт
Иван Шилов © ИА REGNUM
Севастополь

Санкт-Петербург, 18 октября 2018, 11:49 — REGNUM  «Портовые мощности Севастополя будут развиваться в первую очередь с точки зрения перевозки пассажиров», — об этом заявил и.о. директора Департамента программ развития Минтранса России Сергей Егоршев, отвечая на вопрос участников Форума. По его словам, Крым, в первую очередь, будет развиваться как «всесоюзная здравница» и создание в Севастополе мощного логистического комплекса, ориентированного на крупную перевалку груза, нецелесообразно.

«Это не значит, что мы все грузовые мощности выведем из порта Севастополь, мы понимаем важность порта для обеспечения грузами Севастополя и всего Крымского полуострова и грузовые терминалы там останутся. Но упор будет делаться на пассажирские перевозки», — отметил Егоршев.

Он также подчеркнул, что в этом году Крым поставил рекорд по посещаемости в постсоветский период и в следующем году ожидается еще больший наплыв отдыхающих.

Напомним, что сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге проходит XI международный форум «Транспортный потенциал».

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