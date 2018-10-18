Россия в рейтинге конкурентоспособности экономики привычно «недооценена»

Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Место России практически во всех международных рейтингах очевидно недооценено, и это стало уже практически системой, поэтому появление очередных рейтингов не удивляет, отметила ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Марина Иваненко.

Напомним, что ранее были озвучены данные доклада, опубликованного экспертами Всемирного экономического форума. В рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики Россия в текущем году поднялась на две строчки и заняла 43-е место.

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«Экономические рейтинги ориентированы в первую очередь на широкую публику, в то время как профессиональные экономисты относятся к ним как правило со скепсисом, — отметила Иваненко. — И составление самих рейтингов, и расчёт показателей вызывает очень много вопросов. Эти вопросы касаются и методики расчётов, и объективности и независимости агентств, которые занимаются определением этих экономических рейтингов. Очевидно, что составление рейтингов — это очень не дешёвое удовольствие. Так, например, рейтинговое агентство Standard & Poor's прямо признаёт, что составление кредитных рейтингов компаний оплачивают сами заказчики. Образно говоря, тот кто платит, тот и заказывает музыку. Это к вопросу о независимости рейтингов».

Говоря о рейтингах глобальной конкурентоспособности, подчёркивает эксперт, можно отметить неоднозначность самого понятия «международная конкурентоспособность». Оно включает в себя множество показателей более мелких, в том числе и количественных, и качественных показателей.

«И если количественные можно рассчитать и измерить, то качественные показатели оцениваются только экспертными методами. И тут возникает опять множество вопросов: как отобрать объективных экспертов, как обобщить их оценки, какой вклад в конкурентоспособность должны вносить отдельные показатели и какой придать им вес. Вот это всё делает отношения к рейтингам несколько настороженным», — считает Марина Иваненко.

Так в частности, говорит она, в докладе экспертов Всемирного экономического форума, которые рассчитали рейтинг глобальной конкурентоспособности, в качестве слабой стороны российской экономики отмечено качество институтов. Качество институтов — это не количественный показатель, это показатель, который может быть оценен специалистами только субъективно. И здесь всё зависит от того, какие задачи перед этими специалистами были поставлены, как эти специалисты были отобраны.

«Но что гораздо важнее, на мой взгляд, каким образом оказывает влияние на международную конкурентоспособность страны тот или иной показатель. Например, что важнее для конкурентоспособности: наличие рыночных институтов, как допустим в Латвии, которая опережает Россию в этом глобальном рейтинге, или самая высокая обеспеченность в мире минеральными ресурсами, как в России? Ну, достаточно дискуссионный вопрос. Интерпретация параметров конкурентоспособности также очень неоднозначна. The Wall Street Journal одной из сильных сторон экономики России, в современной экономике России, считает обесценивание рубля. Но очевидно с такой точкой зрения вряд ли согласятся наши производители, зависящие от иностранных технологий или от импорта комплектующих компонентов, или население, которое испытывает на себе последствия обесценивания рубля», — считает экономист.

В целом же, по мнению Марины Иваненко, движение на две позиции вверх в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики принципиально не меняет насторожено негативное отношение западных либеральных институтов к российской экономике.

«Поэтому я думаю, проблема не в том, какое мы место занимаем в международных рейтингах, а в том, как в реальности работает наша экономика, и какие реальные результаты в жизни наших людей мы от этого получаем», — подытожила эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская экономика в настоящее время набирает 65,6 баллов из 100 возможных и занимает в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики место между Латвией и Кипром. Среди стран БРИКС лучшие, чем у России, показатели демонстрирует Китай (28 место).

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