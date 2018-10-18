Правительство Хабаровского края избавится от яхты за миллион долларов

Хабаровск, , 11:42 — REGNUM Правительство Хабаровского края избавится от яхты «Виктория», стоимостью 1 млн долларов. Судно выставляется на торги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лодка стоимостью в 1 млн долларов, приобретенная в 2005 году, будет выставлена на продажу региональным фондом имущества. За какую цену будет продано судно — пока не сообщается. Содержание яхты обходится краевому бюджету ежегодно в 600 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, приобретение и содержание за счёт бюджета яхты «Виктория» правительством Хабаровского края в бытность губернатором Вячеслава Шпорта возмущало жителей региона. Хабаровский край стремительно наращивал госдолг — за время правления Шпорта он увеличился в 15 раз и вплотную приблизился к 50 млрд рублей. Решение о продаже яхты принял новый губернатор Сергей Фургал. Он также приостановил госзакупки правительства в части сомнительных лотов — таких, как банкеты, дорогие автомобили, квартиры и прочее. Фургал упразднил три министерства, в том числе, под сокращение попал министр по дальневосточным гектарам. Ликвидированы дублирующие друг друга ведомства.