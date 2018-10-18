Госдума меняет правила обеспечения судей жильем

Москва, , 11:44 — REGNUM Закон об отмене налогообложения выплат, которые получат судьи на приобретение квартиры, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума также приняла пакет законов, направленных на облегчение покупки жилья судьями. Так, согласно предложению президента РФ Владимира Путина, судьи, которые проработали в своей должности не менее 10 лет и нуждаются в жилье, могут получить единовременную выплату для его покупки или строительства. Согласно закону, подобные выплаты не будут облагаться подоходным налогом.

Аналогичные нормы распространяются также и на членов семей таких судей, если сам судья умер. Между тем закон также прописывает, что претендовать на такие выплаты судьи или члены их семьи смогут только один раз.

Также пакет законов уточняется правила обеспечения жилыми помещениями судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предложения законов основываются на положениях статьи 12 Жилищного кодекса РФ, которой установлено право органов государственной власти определять порядок предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации отдельным категориям нуждающихся граждан.

«Предлагаемые изменения направлены на совершенствование судебной системы и будут способствовать надлежащему обеспечению жилыми помещениями тех судей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Это особенно актуально с учетом проводимой реформы судоустройства, в рамках которой формируются новые надрегиональные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции, не связанные рамками административно-территориального деления РФ», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).