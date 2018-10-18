На Украине ввели возможность банкротства для физических лиц

Киев, , 11:38 — REGNUM На Украине физическое лицо сможет стать банкротом благодаря новому закону, сообщает 18 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Верховная рада приняла кодекс Украины по процедуре банкротства 237 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов. Кодекс вводит процедуру банкротства для физических лиц. По словам главы комитета Рады по вопросам экономической политики, банкротство для физлиц позволит поднять Украину в рейтинге ведения бизнеса на 10 позиций.

Напомним, ведение бизнеса на Украине сильно осложняется коррупцией во всех сфера и набравшим популярность после госпереворота рейдерством. Преступники не гнушаются нападать даже на иностранный бизнес, отнимая предприятия у их законных владельцев.