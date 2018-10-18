В Китае за ремонт российского судна запросили больше оговоренного

Владивосток, , 11:28 — REGNUM Китайский судоремонтный завод Sino United Docks, где стоит российское судно «Нептун» попавшей под санкции США компании «Гудзон» (Владивосток), выставил за ремонт счет в три раза больше, чем было прописано в предварительной смете, заявил 18 октября заместитель директора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.

«Была востребована оплата (за ремонт), превышающая предварительную смету в три раза, причем на основании счета за ремонт совсем другого иностранного судна», — цитирует РИА Новости Улискина.

По его словам, соответствующее решение было мотивировано ссылками на возможные вторичные американские санкции.

Напомним, по информации заместителя гендиректора по управлению флотом «Гудзона» Олега Аникина, задержка с ремонтом «Нептуна» (вместо одного месяца судно стоит в ремонте уже полгода) привела к срыву нескольких оборонных контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе власти США внесли в список санкций по КНДР двух граждан РФ, а также шесть российских судов и два предприятия. В их числе оказалась и судоходная компания «Гудзон», базирующаяся во Владивостоке.

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