Эксперт: нефть уходит под $80

Москва, , 10:43 — REGNUM Утром в четверг цены на нефть продолжали снижаться. Фьючерсы потеряли около 0,7%. Об этом сообщил ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Резкое падение началось еще вчера, после выхода статистики от Минэнерго США. Дело в том, что обычно до цифр от Минэнерго свои показатели публикует Американский институт нефти. По их данным запасы нефти за неделю в США снизились на два с лишним миллиона баррелей, отметил эксперт.

«Рынок отреагировал позитивно, фьючерсы росли. У игроков сформировались ожидания, что и данные Министерства энергетики США покажут аналогичную динамику. Однако реальность была другой. Минэнерго сообщило, что запасы нефти выросли сразу на 6,2 млн. баррелей», — подчеркнул Богданов.

Цифра шокировала игроков и фьючерс сразу опустился почти на 1,5%, почти до $79. Однако удержать его там не удалось, игроки обратили внимание на то, что добыча нефти в США резко упала, на 300 тыс. баррелей и к закрытию торгов в Нью-Йорке котировки вернулись выше $80 за баррель, сообщил аналитик.

Уже в четверг, в азиатскую сессию снова началось снижение, но оно было вызвано другими факторами — прежде всего ростом рисков в мировой финансовой системе.

«После публикации протоколов с последнего заседания ФРС стало понятно, что абсолютное большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США поддерживают дальнейшее повышения ставки рефинансирования», — добавил он.

После этого, отметил Богданов, доллар начал интенсивнее укрепляться к основным валютам, рынки акций в Азии упали, упали и другие активы, в том числе и нефть.

Читайте также: Нефть падает: Brent — на $80, WTI — ниже $70 за баррель