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В Роскачестве анонсировали исследование сухих молочных смесей

Экономика

Эксперты выяснят, есть ли в смесях примеси, консерванты и антибиотики и сколько в них витаминов и микроэлементов

В Роскачестве анонсировали исследование сухих молочных смесей
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Сухое молоко

Москва, 18 октября 2018, 10:35 — REGNUM  До конца 2018 года Роскачество представит итоги исследования сухих молочных смесей для детей. Эксперты проверят более 20 популярных наименований такой продукции, сообщает 18 октября пресс-служба организации.

Объект исследования — молочные смеси для детей в возрасте до шести месяцев стоимостью от 200 до 1500 рублей. Смеси проверят на соответствие обязательным требованиям, госстандартам и опережающим стандартам качества.

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Экспертиза установит, есть ли в смесях примеси, консерванты и антибиотики, сколько в них содержится таурина, холестерина и сахаров, а сколько — витаминов и микроэлементов. Специалисты также определят, вредно ли наличие в составе растительных масел и как влияет на продукт транспортировка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве изучили образцы молока и сметаны. В целом всё отечественное молоко оказалось свежим и в большинстве случаев содержащим достаточное количество белка. Производимая в Краснодарском крае сметана признана лучшей в России.

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