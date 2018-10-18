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Комитет по транспорту Петербурга: кризис перевозок закончился

Экономика

В Петербурге начал свою работу XI международный форум «Транспортный потенциал»

Санкт-Петербург, 18 октября 2018, 10:23 — REGNUM  Выступая сегодня, 18 октября, на открытии Форума «Транспортный потенциал», председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин отметил, что спад в транспортной отрасли закончился. «Во всех отраслях наблюдается значительный рост грузооборота. Увеличился пассажирооборот в Пулково, а воздушные грузовые перевозки за 9 месяцев показал рост 18% по сравнению с прошлым годом», — отметил Головин.

В ходе форума участники обсудят следующие темы: «Государственная политика в области развития грузовых перевозок и транзитного потенциала России», «Повышение эффективности грузовых железнодорожных перевозок», «Российские и международные автомобильные грузовые перевозки: вопросы регулирования и развития рынка», «Потенциал российских портов и оптимизация грузоперевозок водным транспортом», «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути. Построение эффективной системы управления», «Как происходит цифровизация отрасли? Сценарии внедрения инноваций» и другие.

Форум продолжит свою работу до 19 октября.

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Морские порты России и транзит
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