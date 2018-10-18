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На повышение мастерства педагогов и психологов в Казахстане выделят $46 млн

Экономика

Средства будут выделены в течение трех лет

Астана, 18 октября 2018, 10:22 — REGNUM  На внедрение доплат за квалификацию педагогического мастерства, повышение окладов и повышение квалификации психологов в Казахстане выделят 16,8 млрд тенге ($46,3 млн), заявил 18 октября министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает агентство «Казинформ».

Министр считает, что данные меры позволят повысить безопасность в школах. Средства будут выделены в течение трех лет. Кроме того, из государственного бюджета будет выделено 50 млрд тенге ($137 млн) на решение проблемы дефицита мест в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания к народу поручил оснастить все школы и детские сады системами видеонаблюдения.

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