Кировский завод, созданный из госпредприятия, отдал пять участков за долги

Киров, , 10:00 — REGNUM По иску судебного пристава-исполнителя АО «Нововятский механический завод», чьим учредителем выступало федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, а правопредшественником — одноимённый ГУП, лишилось пяти земельных участков в Кирове. Арбитражный суд Кировской области удовлетворил иск и наложил взыскание на земли. Долги завода по более чем 50 исполнительным производствам превышают 226,669 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от Управления федеральной службы судебных приставов по Кировской области об обращении взыскания на земельные участки был подан 10 мая 2018 года. Третьими лицами в деле выступили департамент муниципальной собственности администрации города Кирова, ООО «АРМ-Сервис», АО «Кировская теплоснабжающая компания», ООО «Нововятское строительное управление ДСК», инспекция федеральной налоговой службы по городу Кирову, государственное учреждение — Кировское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Управление Росприроднадзора по Кировской области, Управление федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому Федеральному округу, министерство финансов Кировской области, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Кировской области, ОАО «Энергосбыт Плюс» в лице Кировского филиала. Всем этим ведомствам и компаниям завод задолжал разные суммы.

К моменту подачи иска у судебных приставов было более 50 исполнительных производств, возбужденных в 2014 году. Их объединили в одно сводное производство, по которому позднее было арестовано имущество на сумму 9 млн рублей, но их оказалось недостаточно, так как долги АО составляют уже 226 669 401 рубль.

«Ответчик в отзыве, дополнениях к отзыву подтвердил право собственности на спорные земельные участки, а также отсутствие у АО «НМЗ» свободных денежных средств и иных объектов недвижимого имущества, на которые возможно обратить взыскание; представил сведения об объектах, подлежащих вводу в состав имущества мобилизационного назначения АО «НМЗ», — отмечается в материалах дела.

Суд в итоге наложил взыскание на участки в Кирове, на железнодорожной станции Поздино. Все участки предназначены для эксплуатации артезианских скважин, имеют площадь от 80 до 3,6 тыс. кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо-ответчик было учреждено путём реорганизации одноимённого федерального госпредприятия в июне 2003 года. Учредителем выступало федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Уставный капитал — 77 485 000 рублей, временный генеральный директор с сентября 2018 года — Николай Порхачев. Основной вид деятельности АО — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, дополнительная деятельность — производство оружия и боеприпасов. Предприятие имеет один юрадрес со старейшим региональным предприятием по производству оружия и боеприпасов — АО «Ново-Вятка».