Киев, , 09:53 — REGNUM Украина сократила экспорт сахара на 27% с сентября 2017 года по август 2018 года, сообщает 18 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Украина за год экспортировала 564 тыс. т сахара стоимость. $221 млн. Крупнейшими экспортерами стали компании «Радеховский сахар», «Цукорагроком» и «Подилля». Ожидается, что в 2018—2019 году Украина произведет примерно 500−600 тыс. т сахара, а основными покупателями останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Напомним, в 2016—2017 году Украина экспортировала 769 тыс. т сахара, а в 2017 календарном году — 598,7 тыс. т сахара. Также ранее на Украине вступил в силу закон, отменяющий госрегулирование рынка сахара.