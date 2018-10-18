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Украина сократила экспорт сахара

Экономика

На 27%

Украина сократила экспорт сахара
Gilles San Martin
Поле сахарной свёклы

Киев, 18 октября 2018, 09:53 — REGNUM  Украина сократила экспорт сахара на 27% с сентября 2017 года по август 2018 года, сообщает 18 октября УНИАН.

Согласно сообщению, Украина за год экспортировала 564 тыс. т сахара стоимость. $221 млн. Крупнейшими экспортерами стали компании «Радеховский сахар», «Цукорагроком» и «Подилля». Ожидается, что в 2018—2019 году Украина произведет примерно 500−600 тыс. т сахара, а основными покупателями останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Напомним, в 2016—2017 году Украина экспортировала 769 тыс. т сахара, а в 2017 календарном году — 598,7 тыс. т сахара. Также ранее на Украине вступил в силу закон, отменяющий госрегулирование рынка сахара.

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Социально-экономический кризис на Украине
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