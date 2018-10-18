Четверг, 18 Октября 2018 года
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Центробанк запретил «ВостСибтранскомбанку» проводить ряд операций

Экономика

Банку в том числе запретили привлекать во вклады денежные средства физических лиц

Москва, 18 октября 2018, 09:43 — REGNUM  Центральный банк Российской Федерации запретил иркутскому «ВостСибтранскомбанку» проводить ряд операций, сообщается 18 октября на сайте кредитного учреждения.

Так, банку запретили привлекать во вклады денежные средства физических лиц и открывать им банковские счета. Кроме того, финучреждению запрещено осуществлять куплю-продажу наличной и безналичной иностранной валюты, а также операции по переводу денег без открытия банковских счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у волгоградского АО «АКБ «КОР» в связи с тем, что во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

Читайте подробнее: Волгоградский банк «КОР» остался без лицензии

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