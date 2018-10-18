В Прикамье планируют на 11,3% увеличить финансирование медстационаров

Пермь, , 09:39 — REGNUM В Пермском крае финансирование сферы здравоохранения в 2019 году планируют увеличить на 8,6%: с 43,3 млрд рублей в 2018 году до 47 млрд рублей. Финансовая помощь стационарам вырастет на 11,3% — до 18,5 млрд рублей. Такие данные озвучил губернатор Максим Решетников во время представления проекта бюджета на ближайшую трехлетку (2019−2021 годы) заксобранию региона 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

В Прикамье планируют открыть семь межтерриториальных онкоцентров. При необходимости они смогут направлять пациентов в краевой онкодиспансер. В 2019 году на борьбу с онкозаболеваниями планируется выделить на 1,8 больше средств, чем в 2018.

В целом за период 2019—2021 годы на сферу здравоохранения намерены выделить 148,3 млрд рублей. Из них 79,7 млрд рублей — это средства ФОМС, а 68,4 млрд рублей — бюджета региона.