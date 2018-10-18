Якутия: «Ситуация с ЯТЭК вызывает большую озабоченность»

Якутск, , 09:38 — REGNUM Как разрешится ситуация с «Якутской топливно-энергетической компанией», которая входит в группу компаний «Сумма», пока неизвестно. Сценарий дальнейших действий руководства республики будет основываться на позиции кредиторов компании — Сбербанка и ВТБ, заявил на заседании Госсобрания региона премьер-министр правительства республики Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ситуация с ЯТЭК, безусловно, вызывает большую озабоченность и находится под непосредственным ежедневным контролем, — отметил Владимир Солодов. — Первым приоритетом было обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона, и безопасность жизнедеятельности республики в случае непрогнозируемых событий, которые находятся вне нашей зоны контроля. Соответствующий план был выработан. Запасы сформированы в первоочередном порядке в полном объёме и есть полная готовность и гарантия того, что любые сценарии, которые могут происходить с компанией, не повлияют на стабильное обеспечение наших граждан и предприятий».

Премьер-министр республики также подчеркнул, что вопросы определения дальнейшей судьбы ЯТЭК крайне важны и заверил, что руководство региона находится в постоянном диалоге с крупнейшими кредиторами компании — Сбербанком и ВТБ. По словам Солодова, эти банки являются держателями основных кредитов и, собственно, от них сейчас и зависит, будет ли компания проходить по сценарию банкротства или по какому-либо другому пути.

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«На днях принято решение о продаже ряда активов группы «Сумма», которое позволит урегулировать долг ВТБ, ситуацию вернули в управляемый характер. Мы на днях проводили совещание со Сбербанком, у нас есть постоянно действующая рабочая группа, в неё вовлечены Минэнерго и ФАС России. Мы сейчас расписали сценарий, и будем определяться, исходя из позиции кредиторов. Говорить сейчас о конкретном пути, по которому пойдём, преждевременно, потому что буквально на днях, повторюсь, были определены базовые условия для того, как делится собственность и кредитные обязательства в данной компании», — подчеркнул Владимир Солодов.

Он также заверил, что контроль судьбы ЯТЭК со стороны правительства республики «будет продолжен в максимальном режиме прозрачности и вовлечения всех заинтересованных сторон».

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-спикер Госсобрания Якутии Александр Жирков ранее заявлял, что ситуация на ЯТЭК, единственным предприятием, которое снабжает жителей региона газом, очень сложная.

«Есть и опасность банкротства этого предприятия. Это один из худших сценариев развития событий, но республика к этому тоже должна быть готова. Ситуацию надо держать под контролем. Может произойти разделение акций, это тоже очень серьёзный вопрос. Как активы оказались в руках этой компании — это долгая история. Но если появится возможность забрать часть акций, то надо этим воспользоваться. Но там значительные ресурсы нужны», — отмечал Жирков.