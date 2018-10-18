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На реализацию послания Назарбаева выделят около $5 млрд

Экономика

Правительство Казахстана выделит $3,53 млрд

На реализацию послания Назарбаева выделят около $5 млрд
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 18 октября 2018, 09:27 — REGNUM  На реализацию послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в течение трех лет выделят 1,8 трлн тенге ($4,94 млрд), заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 18 октября агентство «Казинформ».

Министр отметил, что 1,288 трлн тенге ($3,53 млрд) выделит правительство Казахстана. Из республиканского бюджета планируется выделить 966 млрд тенге ($2,65 млрд). Часть средств будет направлена на повышение заработных плат.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве финансов Казахстана считают, что после повышения минимальной заработной платы в 1,5 раза, а также других мер, средняя зарплата во всех отраслях экономики вырастет на 9,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя зарплата в Казахстане вырастет на 9,1%

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Экономика Казахстана
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