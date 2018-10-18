На реализацию послания Назарбаева выделят около $5 млрд

Астана, , 09:27 — REGNUM На реализацию послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в течение трех лет выделят 1,8 трлн тенге ($4,94 млрд), заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 18 октября агентство «Казинформ».

Министр отметил, что 1,288 трлн тенге ($3,53 млрд) выделит правительство Казахстана. Из республиканского бюджета планируется выделить 966 млрд тенге ($2,65 млрд). Часть средств будет направлена на повышение заработных плат.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве финансов Казахстана считают, что после повышения минимальной заработной платы в 1,5 раза, а также других мер, средняя зарплата во всех отраслях экономики вырастет на 9,1%.

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