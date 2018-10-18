Ульяновский бюджет на 2019 год прогнозируется с профицитом

Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа над формированием регионального бюджета на 2019−2021 годы. Региональные власти отмечают, что в основе бюджета — указы президента России, изменения в налоговом законодательстве и прогноз социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Главный финансовый документ был обсуждён на рабочем совещании под председательством губернатора Сергея Морозова, который подчеркнул, что «в ближайшее время» необходимо «наметить общие векторы направления деятельности на трехлетний период». По его словам, необходимо учесть «все национальные проекты, региональные инициативы, комплексный план модернизации инфраструктуры» и «синхронизировать все наши действия с федеральным центром».

Вице-премьер ульяновского правительства Марина Алексеева напомнила, что бюджет формируется на основе налоговых условий на ближайшие шесть лет и систематизации регулирования налоговых платежей. В основе бюджета также налоговые и финансовые меры, отмена налога на движимое имущество, новые налоговые режимы для малого бизнеса, ускорение возмещения НДС экспортерам и расширение применение инвестиционного налогового вычета.

Планируется, что в следующем году доходы казны составят 52,2 млрд рублей, что почти на 4 млрд рублей больше первоначального областного бюджета 2018 года. Налоговые и неналоговые поступления спрогнозированы в сумме 44,3 млрд рублей и федеральное субсидирование составляет 7,9 млрд рублей.

Расходы спрогнозированы в размере 51,7 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей больше проекта бюджета 2018 года. Более 70% бюджетных средств будет направлено на выполнение социальных обязательств перед населением. Бюджет прогнозируется с профицитом в 500 млн рублей.

По данным минфина Ульяновской области, в январе-сентябре 2018 года в консолидированный бюджет региона поступило 38,1 млрд рублей доходов, что на 4 млрд рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. В региональный бюджет за указанный период поступило 32,6 млрд рублей доходов, что на 1,2 млрд рублей больше первоначального плана. Наибольший удельный вес в структуре поступлений приходится на налог на прибыль организаций (9,1 млрд рублей), налог на доходы физических лиц (7,7 млрд рублей) и акцизы (7,1 млрд рублей). На 105 млн рублей выросли доходы бюджетов муниципальных образований и за девять месяцев составили 5,45 млрд рублей.