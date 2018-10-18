Якутский Теплоэнергосервис отчитался о доставке топлива в удаленные районы

Якутск, , 09:15 — REGNUM Доставка топлива на ресурсоснабжающие объекты Оймяконского, Алданского, Охотского и Усть-Янского филиалов в Якутии продолжается в соответствии с определенным графиком, сообщает 18 октября пресс-служба компании Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго).

«Всего в период работы автозимников 2018—2019 гг. компания планирует поставить 174 тыс. т угля и 4 тыс. т сырой нефти», — говорится в сообщении.

Поставка угля в города Алдан, Томмот, поселки Ленинский, Нижний Куранах и в Белетский национальный эвенкийский наслега Алданского района Якутии предусмотрена в течение всего отопительного периода. Для нужд этих муниципальных образований предприятие сформировало необходимый нормативный запас — более 25 тысяч тонн угля.

Снабжение топливом Оймяконского филиала осуществляется с использованием автотранспорта с Кадыкчанского угольного разреза Магаданской области и с разреза Джебарики-Хая Республики Саха (Якутия). В настоящее время завершено 26% от общего объема поставок в осенне-зимний период 2018 года. Котельные Оймяконского филиала также обеспечены нормативным запасом ТЭР (9,3 тыс. т).

На объекты Охотского предприятия поставка бурого угля осуществляется в течение всего отопительного периода с использованием автотранспорта с местного Мареканского угольного разреза Хабаровского края. Нормативный запас ТЭР в объеме 510 тонн угля также сформирован.

Самым сложным участком по доставке топлива является Усть-Янский филиал. Так, на котельную в поселке Сайылык доставлено 624 тонны топлива, что обеспечит ее работу в течение 87 суток. С открытием автозимника предприятие планирует доставить туда еще 1,9 тысячи тонн топлива. Доставка дополнительного объема угля нужд котельной селе Тумат будет выполнена после пробивки автозимника в период с февраля по март 2019 года. На сегодняшний день котельная обеспечена нормативным неснижаемым запасом угля в объеме 1805 тонн.

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