Горнолыжный курорт в Хабаровском крае обустраивают в две смены

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:50 — REGNUM Работы по строительству объектов нового горнолыжного курорта в Солнечном районе Хабаровского края идут в две смены. Резидент территории опережающего развития «Комсомольск» старается завершить основные работы до наступления холодов, сообщает 18 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Строители ведут монтаж нового подъемника — единственного в СНГ 8-местного подъемника гондольного типа с подогревом, — а также создают систему искусственного оснежения трасс. Трасса подъемника протяженностью более 2,5 километров рассчитана на обслуживание двух тысяч человек в час. В настоящее время 12 опор уже смонтированы, установлены верхняя и нижняя станции подъемника.

Что касается укладки оснежения трасс, то здесь строителям приходится рыть траншеи на разных высотах, а затем укладывать в них трубы для подачи воды.

«Грунт оказался очень сложным. Практически везде скала, приходится долбить. За день два экскаватора проходили всего десять метров траншеи. А она нам нужна километрами», — пояснил заместитель гендиректора компании Холдоми Александр Шелопугин.

Напомним, ТОР «Комсомольск», куда входит площадка «Холдоми», создана 25 июня 2015 года, а в мае 2017 года границы ТОР были расширены. Теперь в ее состав входят площадки, расположенные в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Солнечном районе Хабаровского края.

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