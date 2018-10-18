Кофейная конференция привлечет в Китай сотни международных экспертов

Куньмин, Китай, , 08:37 — REGNUM Международная кофейная конференция пройдет в провинции Юньнань на юго-западе Китая в ноябре 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Ежегодная азиатская кофейная конференция — 2018, которая пройдет с 11 по 12 ноября в городе Манши, примет более 500 кофейных экспертов из более чем 40 стран и регионов. Эксперты уделят особое внимание проблемам азиатской кофейной промышленности, а также ее будущему развитию.

Эксперты из Вьетнама, Индонезии, Индии, Таиланда и Шри-Ланки обменяются актуальной информацией о состоянии дел в отрасли, отметил один из организаторов мероприятия Гао Хунмин. Кроме того, в городе пройдут форумы, где будут обсуждены вопросы современного развития кофейной промышленности, а также влияния кофе на здоровье человека.

Напомним, что в апреле 2018 года Китай подписал с Боливией соглашение о поставках кофе, сои, киноа и мяса.

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