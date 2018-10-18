АК «Якутия», «Полярные авиалинии» и аэропорт «Якутск» могут объединить

Якутск, , 08:19 — REGNUM Авиакомпании Якутии и аэропорт Якутска могут войти в единый холдинг. Такая перспектива обсуждается в правительстве республики, однако реализации этого сценария мешают несколько важных «но», заявил на заседании Госсобрания региона вице-премьер Алексей Колодезников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Планами действий относительно АК «Якутия» и «Полярных авиалиний» заместитель председателя регионального правительства поделился, отвечая на вопрос депутата Владимира Богданова, который напомнил, что в советское время аэпропорт и авиаперевозчик в республике были объединены.

«Мы изучаем вопрос холдинга в части авиакомпаний «Полярные авиалинии», АК «Якутия» и аэропорта «Якутск», но здесь нужно очень аккуратно подойти, — ответил Алексей Колодезников. — Потому что в прошлом году «Полярные авиалинии» имела серьёзные сложности с привлечением кредитных ресурсов в силу того, что находится в одном холдинге с АК «Якутия». По сути своей акции «Полярных авиалиний» находятся у АК «Якутия».

Вице-премьер Якутии также заявил о том, что и в 2017, и в 2018 году в работе республиканских авиакомпаний были большие сложности — «кредиторская задолженность выскочила по санавиации, спасательным работам».

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"Соответственно, бюджет произвёл оплату для «Полярных авиалиний» не полностью, кассовые разрывы это предприятие ликвидировало очень сложно. То же самое может произойти сейчас с аэропортом. Это успешное предприятие с точки зрения финансовой деятельности, но если у нас сейчас уже есть задолженность АК «Якутия» в 200 млн рублей перед аэропортом «Якутск», и если он будет в холдинге, то тоже не сможет решать проблемы кассовых разрывов через привлечение заёмных средств. По сути своей эти предприятию кредитуются АК «Якутия», если мы холдинг создадим — то возникнут сложности. Мы сейчас должны стабилизировать состояние АК «Якутия», а после этого уже думать о том, чтобы у нас объединение происходило. Только так сейчас смотрим на это», — разъяснил Алексей Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии сейчас предпринимает попытки не допустить ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия», поводом для которого стало ЧП с её самолётом на взлётно-посадочной полосе аэропорта Якутска. Проверяя инцидент, Росавиация пришла к выводу, что региональная авиакомпания нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не соблюдала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

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