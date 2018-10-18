Объем услуг сотовой связи в Казахстане сократился на 0,3%

Астана, , 08:13 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем услуг мобильной связи в Казахстане в денежном выражении составил 162,8 млрд тенге ($446 млн), что на 0,3% меньше, чем годом ранее. Об этом 18 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доля мобильной связи от общего объема услуг связи составила 30,1%, доля интернета — 33,4%. Последние десять лет доля интернет-услуг неуклонно растет, а услуги мобильной связи — снижаются.

В конце сентября число абонентов сотовой связи составило 26,5 млн, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Число абонентов, имеющих доступ к интернету, выросло на 5,8%, до 13,9 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июля 2018 года объем услуг сотовой связи в Казахстане составил 127,3 млрд тенге ($353 млн по курсу на 17 августа), что на 2% больше, чем за семь месяцев 2017 года.

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