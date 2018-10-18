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Правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию

Экономика

Авиакомпания будет создана не ранее следующего года

Москва, 18 октября 2018, 07:12 — REGNUM  Правительство Российской Федерации поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, сообщают 18 октября «Ведомости» со ссылкой близкие к одному из банков источники.

Отмечается, что соответствующее поручение было дано еще в начале года, в настоящее время создается бизнес-план, а также определяется облик будущей авиакомпании и варианты по составу акционеров. Авиакомпания будет создана не ранее следующего года, ее пассажиропоток планируется на уровне 6−10 млн человек в год.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Крыма предложили руководству Сирии подумать над созданием совместной авиакомпании с привлечением частного капитала для возобновления перелетов из Дамаска в Симферополь.

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