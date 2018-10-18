Дело по нижегородскому комплексу «Шуваловский»: и банкрот, и ликвидируется

Нижний Новгород, , 06:32 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области признал ООО «Производственный комплекс «Шуваловский» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Претензии к ликвидируемой компании, владеющей частью одноимённого производственного комплекса, выставил ПАО «Сбербанк». Иск рассмотрен 17 октября 2018 года, но решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, компания, созданная в 2012 году после реорганизации ООО «Инжком-сервис», задолжала банку свыше 413,356 млн рублей.

«Из материалов дела следует, что требования заявителя основаны на ненадлежащем исполнении должником обязательств, вытекающих из договора поручительства №ДП-2835−2 от 14.12.2015 года, договора поручительства № ДП-2911/1 от 08.02.2016 года, договора поручительства №ДП-3415/2 от 07.12.2016 года, согласно которых ООО «ПК «Шуваловский» обязалось отвечать перед банком за исполнение обязательств ООО «КурсАвто» по кредитному договору №ВКЛ-2835 от 14.12.2015 года, кредитному договору №ВКЛ-2911 от 08.02.2016 года, кредитному договору №ВКЛ-3415 от 07.12.2016 года и кредитному договору №ОК-2969 от 14.03.2016 года. Из представленных в материалы дела документов следует, что по состоянию на дату обращения заявителя в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением задолженность ООО «ПК «Шуваловский», выступающего поручителем ООО «КурсАвто», составляет 413 356 002 руб. 15 коп., из которой 388 397 576 руб. 58 коп. — основной долг и проценты, 24 958 425 руб. 57 коп. — неустойка. В связи с тем, что задолженность до настоящего времени не погашена ни основным заемщиком, ни поручителем, заявитель обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением», — отмечается в материалах дела.

Единственный участник ООО «ПК «Шуваловский» — Андрей Кузнецов, ранее выступавший соучредителем и учредителем семи юрлиц. К слову, все компании Кузнецова, включая ту, по долгам которой поручителем выступил «Шуваловский», находятся в стадии ликвидации. Само ООО владеет зданием общей площадью 2461,7 кв. м на улице Шуваловский канал, 5 в Нижнем Новгороде и земельным участком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории комплекса «Шуваловский» расположен завод по производству автомасел. Построенный в 2014 году завод, в мае 2018 года был выставлен на продажу.

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