Дело по нижегородскому комплексу «Шуваловский»: и банкрот, и ликвидируется

Нижний Новгород, 18 октября 2018, 06:32 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области признал ООО «Производственный комплекс «Шуваловский» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Претензии к ликвидируемой компании, владеющей частью одноимённого производственного комплекса, выставил ПАО «Сбербанк». Иск рассмотрен 17 октября 2018 года, но решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, компания, созданная в 2012 году после реорганизации ООО «Инжком-сервис», задолжала банку свыше 413,356 млн рублей.
«Из материалов дела следует, что требования заявителя основаны на ненадлежащем исполнении должником обязательств, вытекающих из договора поручительства №ДП-2835−2
Единственный участник ООО «ПК «Шуваловский» — Андрей Кузнецов, ранее выступавший соучредителем и учредителем семи юрлиц. К слову, все компании Кузнецова, включая ту, по долгам которой поручителем выступил «Шуваловский», находятся в стадии ликвидации. Само ООО владеет зданием общей площадью 2461,7 кв. м на улице Шуваловский канал, 5 в Нижнем Новгороде и земельным участком.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории комплекса «Шуваловский» расположен завод по производству автомасел. Построенный в 2014 году завод, в мае 2018 года был выставлен на продажу.
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