Управлению благоустройства Кстово показали «чёрную метку»

Кстово, Нижегородская область, , 06:08 — REGNUM Муниципальную компанию, специализирующуюся на сборе, вывозе и утилизации отходов, требуют признать банкротом. Иск к МБУ «Управление благоустройства» города Кстово поступил в Арбитражный суд Нижегородской области, но пока не принят к производству, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом выступает ООО «Юридическая компания «Линия Права», иск подан 15 октября 2018 года. Сумма претензий составляет 536 992,56 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное бюджетное учреждение создано администрацией Кстовского муниципального района 13 февраля 2006 года. Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Компания оказывает услуги детским садам, школам района и другим коммерческим и бюджетным организациям. С 14 мая 2018 года исполняющим обязанности директора является Александр Липатов.

По данным из открытых источников, МБУ «Управление благоустройства» участвовало в 146 государственных контрактах на сумму более 224,109 млн рублей как заказчик и в 35 контрактах на общую сумму свыше 253,4 млн рублей в качестве поставщика.