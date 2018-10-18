Глава Росгосцирка получил выговор от министра культуры

Москва, , 03:54 — REGNUM Глава Минкульта РФ Владимир Мединский сделал выговор руководителю Росгосцирка Дмитрию Иванову «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», сообщает РБК.

Поводом для выговора стало нарушение сроков ремонта здания Омского цирка. Сообщается, что после ремонта цирк был введен в эксплуатацию, однако не все ремонтные работы в здании были к тому моменту завершены.

Например, в здании не были завершены работы по установке систем вентиляции и кондиционирования. При этом руководство Росгосцирка уверяло Минкульт, что все работы будут завершены к октябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министр культуры России Владимир Мединский обвинил Росгосцирк в «проедании» бюджетных денег. По словам Мединского, Росгосцирк проедал всю субсидию из федерального бюджета, при этом не выполняя работы по реконструкции зданий.

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