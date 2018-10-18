США задумались о выходе из Всемирного почтового союза

Вашингтон, , 00:55 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа заявила о возможности выхода Соединенных Штатов из Всемирного почтового союза (ВПС), сообщает издание The Hill со ссылкой на источники в Белом доме.

По его словам, задуматься о выходе США из ВПС заставили заниженные тарифы на ввоз посылок из Китая и других стран. Якобы ввоз посылок в США обходится некоторым странам дешевле, чем американским компаниям, передающим посылки внутри Соединенных Штатов. Таким образом Китай якобы получает возможность наводнять американский рынок дешевыми товарами.

«Это сильное решение администрации исправить эту испорченную систему и сделать ее лучше… Наша цель — добиться справедливых тарифов, необязательно для этого выходить из Всемирного почтового союза», — сообщил источник.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал работу почтовой службы USPS в Соединенных Штатов. По его словам, почтовая служба берет мало денег с крупных компаний вроде Amazon за доставку посылок. В результате чего, по мнению Трампа, почтовая служба становится бедней, а крупные корпорации — богаче.