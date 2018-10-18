Прожиточный минимум, предложенный экс-министром Соколовой, одобрен

Саратов, , 00:10 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы во время заседания профильного комитета поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на том уровне, который предлагала скандально известная бывшая министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба областной думы.

Напомним, что Соколова предлагала повысить прожиточный минимум для пенсионеров в Саратовской области на 288 рублей. Профильный комитет одобрил это предложение теперь уже бывшего министра.

Если данный законопроект будет принят, то прожиточный минимум для пенсионеров повысится до 8278 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг министра Соколовой разгорелся после того, как в сети интернет было опубликовано видео, на котором Соколова спорит с одним из депутатов заксобрания о возможности прожить на прожиточный минимум. Соколова цинично утверждает, что на 3500 рублей вполне можно жить. После этого ролика Соколову уволили.