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Нефть падает: Brent — на $80, WTI — ниже $70 за баррель

Экономика

На рынок повлиял отчет о росте запасов нефти в США

Нефть падает: Brent — на $80, WTI — ниже $70 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 18 октября 2018, 00:12 — REGNUM  Мировые цены на нефть резко снизились после публикации правительственного отчета о запасах энергоносителей в США, 17 октября передает агентство Reuters.

Нефть марки WTI упала в цене на $2,17 (3%), до $69,75 за баррель. Нефть марки Brent потеряла $1,36 (1,7%) и оценивается в $80,05 за баррель.

Изменения на рынке вызваны, прежде всего, отчетом Департамента энергетики правительства США о росте запасов сырой нефти в стране на 6,5 млн баррелей.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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