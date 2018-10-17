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Планы ФРС США испортили день Уолл-стрит

Экономика

Индекс Dow Jones снизился до 25 705,94 пункта

Нью-Йорк, США, 17 октября 2018, 23:45 — REGNUM  Фондовый рынок США закончил день в небольшом минусе — индекс Dow Jones снизился на 0,36%, остальные индексы сильно не изменились, 18 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 92,48 пункта (0,36%), до 25 705,94 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,74 пункта (0,03%), до 2809,18 пункта, индекс Nasdaq снизился на 2,79 пункта (0,04%), до 7642,70 пункта.

На настроениях инвесторов, прежде всего, сказались планы ФРС США по дальнейшему увеличению процентных ставок.

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