Рост стоимости угля угрожает южнокорейской энергетике

Сеул, , 00:26 — REGNUM Увеличение закупочных цен на уголь, импортируемый в Республику Корея, оказывает негативное влияние на всю экономику страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Стоимость тонны угля на данный момент составляет 110,9 долларов, что на 8,1% выше, чем в 2017 году. Кроме того, треть всего объема угля закупается в Австралии по цене в 130 долларов — почти в два раза выше, чем в 2016.

Южнокорейские электростанции, работающие на угле, производят 43% всей энергии в стране — вслед за увеличением цен на уголь значительно растут и цены на электроэнергию. Это оказывает негативное влияние не только на население Республики Корея, но и на работу промышленных предприятий. Так, в среднем за 2010−2016 годы стоимость киловатта энергии колебалась в районе 2 центов, а на данный момент составляет уже 2,5; в масштабах страны такое увеличение существенно сказывается на всей экономике.