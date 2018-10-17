Испанские социалисты ищут поддержки у националистических партий

Мадрид, , 21:58 — REGNUM Ради того, чтобы нужный социалистам проект государственного бюджета Испании был принят, лидер партии Podemos Пабло Иглесиас готов начать переговоры сразу с несколькими националистическими платформами: с баскской PNV, с валенсийской Compromís и с каталонскими PDECat и ERC. Об этом сообщает издание ABC.

В эту пятницу, 19 октября, Иглесиас встретится с лидером ERC Ориолем Хункерасом. Встреча пройдет в тюрьме Lledoners в Барселоне, где сейчас находится обвиняемый в мятеже каталонский политик. Генеральный секретарь Podemos сообщил, что цель его визита — поговорить о политике, в первую очередь о двух фундаментальных вопросах: ситуации с политическими заключенными из Каталонии (свободы которых требуют партии сепаратистов) и условиях принятия проекта бюджета страны. Об этом стало известно во вторник, 16 октября.

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Сегодня, 17 октября, Пабло Иглесиас рассказал о своем видении ситуации в Twitter. Из сообщения стало ясно, что он выступает за свободу лидера ERC и «его товарищей». Также лидер Podemos отметил, что нужно упорно работать, чтобы вывести конфликт со сторонниками независимости Каталонии из юридической сферы в сферу диалога и найти «демократические пути» решения проблемы.

Появление «твита» Иглесиаса пришлось на напряженный момент в ходе переговоров его партии с ERC насчет бюджета. Заключив соглашение с правительством Санчеса, генеральный секретарь Podemos был настроен вполне оптимистично, рассчитывая на поддержку со стороны националистических партий. Он неоднократно говорил, что не понял бы отказа сторонников Хункераса поддержать запланированные социальные реформы, ведь они призваны решить те проблемы, которые волнуют и каталонцев — в частности, речь идет о неоправданно высоких ценах на аренду жилья.

Такое поведение Пабло Иглесиаса вызвало беспокойство в ERC, которое во вторник, 16 октября, вылилось в вопрос представителя партии в Конгрессе депутатов Джоана Тарда, что делали бы члены Podemos, если бы их лидер «сидел в тюрьме, обвиненный в мятеже». Также сторонники независимости Каталонии заверили, что не собираются поддаваться на давление правительства, как и социалистов: то, что принятие проекта бюджета во многом зависит от их поддержки, «ни в коем случае» не повлияет на их решение. ERC не откажется от своего требования: правительство Санчеса должно официально обратиться к прокуратуре с ходатайством об освобождении «мятежных» каталонцев. Отношения сепаратистов и Podemos накалились.

Намерение Иглесиаса встреться с Хункерасом в тюрьме изначально вызвало у ERC одобрение: каталонская партия сочла такой визит целесообразным. Однако сегодня один из депутатов от ERC, Габриэль Руфиан, опубликовал «твит» такого содержания: «Вместо того, чтобы идти давить на заключенного в камере Lledoners ради принятия бюджета социалистов, можно пойти надавить на правительство ради освобождения 9 демократов от зверского, несправедливого, мстительного приговора».

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Сложности в отношениях у Podemos есть не только с ERC, но и другими платформами, чья поддержка необходима для принятия проекта бюджета. PDECat, PNV и Compromís сейчас подвергают критике различные аспекты соглашения социалистов с Санчесом. С лидерами этих националистических партий Иглесиас тоже готов встретиться. Он сообщил: «Выпью кофе с Кампусано (PDECat) и поговорю с Аитором Эстебаном (PNV). Принятие бюджета страны подразумевает общение с большим количеством людей, например, с Compromís».