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Правительство Украины отложило повышение цен на газ на 10 дней

Экономика

Длительность «заморозки» цен каждый раз сокращается

Правительство Украины отложило повышение цен на газ на 10 дней
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Бытовой газ

Киев, 17 октября 2018, 21:55 — REGNUM  Повышение цен на газ отложило правительство Украины, сообщает 17 октября УНИАН.

Согласно сообщению, украинское правительство продлило положение о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа. Цена на газ для населения будет неизменной до 27 октября.

Напомним, правительство не первый раз оставляет цену на газ неизменной. Так, с апреля 2018 год правительство приняло решение не повышать цены на газ, однако каждый раз длительность срока «заморозки» цены уменьшалась. Сначала срок был с апреля до 1 июня, потом — до 1 августа, потом — с 26 июля до 1 сентября, потом — с 29 августа до 1 октября, потом — с 28 октября до 18 октября.

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