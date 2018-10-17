Украина инвестирует только в вывоз сырья — эксперт

Киев, , 19:43 — REGNUM Единственная сфера на Украине, куда всё ещё вкладывают деньги — это логистика, обслуживающая вывоз сырья, заявил экономист Алексей Кущ 17 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«В этой модели нужны лишь торговые «укрепленные» форпосты для вывоза «орехов, меда, зерна и металла» и быстрые транспортные коридоры. Плюс экспорт рабочей силы… Странно, что сама по себе экономика еще не отбросила тощие ноги с треснувшими копытами», — отметил эксперт.

Напомним, бюджет всей Украины равен бюджету Берлина, в котором живёт менее 3,5 млн. человек.

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