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На Украине реконструируют крупнейшее подземное хранилище газа

Экономика

Стоимость работ — $35 млн

Киев, 17 октября 2018, 19:42 — REGNUM  Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» обновит крупнейшее в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает 17 октября УНИАН.

Согласно сообщению, компания проведет реконструкцию компрессорного цеха №4 дожимной компрессорной станции «Бильче-Волица»: будут заменены штатные газотурбинные двигатели НК-12СТ на новые. Стоимость реконструкции составит 998 млн гривен ($35 млн).

Отмечается, что «Укртрансгаз» объявил тендер таким образом, чтобы подрядчик самостоятельно занимался проектной документацией, а объект вводил в эксплуатацию вместе с заказчиком.

Напомним, «Укртрансгаз» использует на Украине 12 подземных хранилищ газа общей емкостью порядка 31 млрд кубометров. В течение 2018−2020 годов компания направит более 7 млрд гривен ($250,6 млн) на реконструкцию ПХГ.

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