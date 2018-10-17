ФАС предлагает не повышать акцизы на топливо с 1 января 2019 года

Москва, , 19:06 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации предлагает сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 17 октября, заявил журналистам глава управления ФАС по регулированию топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас», — сказал Махонин.

Он пояснил, что соответствующее предложение уже было направлено в правительство Российской Федерации. Когда оно будет рассмотрено Махонин не знает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России заявила, что в случае роста акцизов на топливо в 2019 году можно ожидать резкий рост цен на бензин.