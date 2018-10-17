В Тверской области беременные женщины получат выплаты на питание — Руденя

Тверь, , 19:04 — REGNUM В Тверской области с 2019 года ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин будет предоставляться при условии наличия у них российского гражданства не менее 10 лет. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя на заседании облправительства 17 октября.

«Эта мера направлена на улучшение демографии и касается малообеспеченных семей, проживающих на территории Тверского региона. Мы хотим ввести новую квалификацию — наличие российского гражданства не менее 10 лет. Также планируем поддерживать тех, кто к нам приезжает, в том числе молодежь из других регионов», — сказал Игорь Руденя.

Ежемесячная выплата беременным женщинам на питание станет новой мерой поддержки, сумма выплаты составит две тысячи рублей. Получать ее смогут беременные женщины, состоящие на диспансерном учете по беременности в медицинских учреждениях Тверской области, в том случае, если размер среднедушевого дохода в их семьях не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

В 2019 году на такую меру поддержки, по предварительным оценкам, смогут рассчитывать более 1250 человек. Дополнительные ассигнования из областного бюджета на эти цели запланированы в объеме свыше 17 млн рублей.

Отметим, что с 2019 года в рамках работы по улучшению демографической ситуации в Тверской области вводится еще одна новая мера поддержки — единовременная выплата на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье до 25 лет при рождении первого ребенка. Всего в 2019 году на поддержку семей с детьми планируется направить более 2,3 млрд рублей, в том числе свыше 1,4 млрд рублей — на ежемесячную денежную выплату при рождении первого ребенка.

Всего в регионе сегодня действует около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — средства областного бюджета, более 930 млн рублей — федерального. В первом полугодии 2018 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получили более 6700 человек, ежемесячное пособие при рождении третьего или последующих детей до 3 лет — более 6400 семьей, нуждающихся в поддержке, региональный материнский капитал — 825 человек. Кроме того, выплаты предоставляются многодетным, малоимущим и замещающим семьям.