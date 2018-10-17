Польша вряд ли выберет весь СПГ по контракту с США — эксперт

Москва, , 18:30 — REGNUM Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Польшу составят около 20% от потребляемого объема, однако вряд ли Польша выберет их полностью, считает старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова.

Ранее глава польской PGNiG Мачей Вожняк заявил о подписании с американской компанией Venture Global LNG контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Ежегодно на протяжении 20 лет Польша будет принимать примерно 25 танкеров с СПГ, что даст после регазификации 2,7 млрд кубометров топлива. Сумма контракта не уточняется.

«Объем поставок из США в случае выбора всего объема СПГ по контракту составит треть от импорта Польши, или 20% от потребляемого газа в стране. Польша импортирует около двух третей потребляемого газа (это 15 млрд кубометров в год), то есть более 10 млрд кубометров в год.

Ранее единственным поставщиком был Газпром, однако затем Польша начала снижать зависимость от российского газа. При этом сегодня Газпром заявил, что в 2018 году Польша увеличила поставки российского газа на 10%.

По моему мнению, Польша вряд ли будет выбирать весь объем поставок американского СПГ, скорее всего, он будет меньше. Стоить 2 млн тонн СПГ будут в районе 700—900 млн долларов».

Директор департамент оценки и консультационных услуг швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal Алексей Сергеев согласен с оценкой, уточняя, что 2 млн тонн СПГ — это примерно 3 млрд куб. м после регазификации.

«Получается, что данные поставки будет закрывать порядка 20% ежегодного потребления газа. В Польше заявили, что стоимость американского СПГ на 30% дешевле российского. Цена, по которой Польша закупает газ в России, составляет порядка 195−215 долл США за тыс. куб. м».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что со стоимостью СПГ не всё просто — вряд ли он будет стоить дешевле, чем российский газ.

«Исходя из законтрактованного объема, долю американского СПГ в структуре энергетического баланса Польши можно оценить на уровне 10−12%, вряд ли существенно больше. С его стоимостью сложнее.

Если исходить из цены в 300 долларов за 1 тыс. куб. м, то величина контракта может составить свыше 0,8 млрд долларов. Но скорее всего его стоимость больше — вряд ли СПГ, доставленный в Польшу из-за океана, может стоить меньше природного газа, перекаченного по трубе из России».

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