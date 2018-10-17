Среда, 17 Октября 2018 года
19:23:37 МСК

Китайский госбанк развития расширяет проекты в Белоруссии

Экономика

В Минске открылось представительство банка

Минск, 17 октября 2018, 18:20 — REGNUM  В Минске с визитом находится вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзинь, который заявил о готовности активизировать взаимодействие с правительством, финансовыми институтами и предприятиями Белоруссии, сообщает 17 октября Синьхуа.

На церемонии открытия представительства банка в этой постсоветской республике выступил посол КНР Цуй Цимин, который дал высокую оценку уровню развития и динамике китайско-белорусских отношений, в особенности взаимодействию в реализации проекта «Пояса и пути», а также успешному строительству в пригороде Минска китайского индустриального парка «Великий камень».

Дипломат уверен, что дальнейшее сотрудничество позволит расширить сферы взаимодействия в общих интересах сторон.

Отмечается, что это не единственные проекты, реализуемые в двустороннем формате, и их количество постоянно увеличивается.

Выступая от белорусской стороны, заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Сергей Калечиц назвал Китай одним из наиболее важных торгово-экономических партнеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Белорусско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить