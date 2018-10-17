Китайский госбанк развития расширяет проекты в Белоруссии

Минск, , 18:20 — REGNUM В Минске с визитом находится вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзинь, который заявил о готовности активизировать взаимодействие с правительством, финансовыми институтами и предприятиями Белоруссии, сообщает 17 октября Синьхуа.

На церемонии открытия представительства банка в этой постсоветской республике выступил посол КНР Цуй Цимин, который дал высокую оценку уровню развития и динамике китайско-белорусских отношений, в особенности взаимодействию в реализации проекта «Пояса и пути», а также успешному строительству в пригороде Минска китайского индустриального парка «Великий камень».

Дипломат уверен, что дальнейшее сотрудничество позволит расширить сферы взаимодействия в общих интересах сторон.

Отмечается, что это не единственные проекты, реализуемые в двустороннем формате, и их количество постоянно увеличивается.

Выступая от белорусской стороны, заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Сергей Калечиц назвал Китай одним из наиболее важных торгово-экономических партнеров.