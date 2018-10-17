Пенсионный фонд Италии: Снижение пенсионного возраста стоит 140 млрд евро

Рим, , 18:20 — REGNUM Запланированное правительством Италии снижение пенсионного возраста потребует дополнительного финансирования в размере 140 млрд евро в ближайшие 10 лет, заявил в среду, 17 октября, глава Пенсионного фонда Тито Боэри, передаёт Il Messaggero.

Боэри в очередной раз заявил, что, по его мнению, влияние этого решения на экономику страны будет отрицательным.

Ранее итальянские министры заявляли, что в соответствии с их предвыборными обещаниями расходы на снижение пенсионного возраста заложены в проект бюджета на 2019 год. Они посоветовали Боэри уволиться и баллотироваться на ближайших выборах с программой повышения пенсионного возраста до 80 лет.

Проект бюджета Италии уже направлен в Еврокомиссию. Ожидается, что ответ из Брюсселя поступит 18 или 19 октября. Еврокомиссия, по словам комиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, не намерена его поддерживать. В свою очередь, правительство Италии не намерено пересматривать бюджет.

Правительство запланировало повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства». В Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга и считают это решение безответственным популизмом.

Сейчас средний возраст выхода на пенсию в Италии составляет 67 лет. План правительства предполагает введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100, который не младше 62 лет и проработал не менее 38 лет. Для женщин сделано упомянутое исключение.

По подсчетам правительства, на пенсию по новым правилам выйдут 400 тысяч человек, а реформа в 2019 году обойдется в 7 млрд евро. Оппоненты правительства убеждены, что снижение пенсионного возраста негативно скажется на экономике, а в правительстве будут вынуждены снижать пенсии. Министры утверждают, что никаких «штрафов» за выход на пенсию по новым правилам не будет.

Читайте также: Женщины в Италии смогут выходить на пенсию в 58 лет