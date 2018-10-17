Тамбовская область продолжит сотрудничество в сфере цифровизации АПК

Тамбов, , 18:13 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в рамках международного форума «Открытые инновации», который проходит в Москве, заключил четырехстороннее соглашение с фондом «Сколково», агрохолдингом «АСБ» и АНО Центр компетенции по цифровизации АПК, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Сотрудничество предусматривает дальнейшую совместную работу по внедрению передовых технологий в агропромышленный комплекс региона. Подписанное соглашение предусматривает дальнейшую совместную работу, в частности, по созданию одного из первых в стране бизнес-акселераторов в сфере цифровизации АПК. Он войдет в состав инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», который станет ведущим инструментом трансфера передовых аграрных технологий.

Губернатор Александр Никитин отмечает, что эта работа является начальным этапом цифровизации всей тамбовской экономики, которая позволит значительно увеличить производительность труда и, в конечном итоге, приведет к росту валового регионального продукта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области идет реализация масштабного проекта по созданию первой в стране цифровой платформы в агропромышленном комплексе. В рамках этой работы региональные власти выстраивают тесное взаимодействие с профильными институтами и ведомствами. В 2017 году было подписано соглашение Тамбовской области и фонда «Сколково», в котором сотрудничество в сфере цифровизации заняло ведущее место. В регионе при участии фонда создают компании, которые помогают сельхозпредприятиям внедрять передовые технологии. Поскольку Тамбовщина обладает богатым интеллектуальным потенциалом, при поддержке фонда «Сколково» в регионе был создан Центр компетенции по цифровизации АПК. Он объединил на своей базе лидирующие в этой сфере компании.

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Напомним, Тамбовская область также станет пилотным регионом по программе Минсельхоза России «Цифровая экономика сельского хозяйства». В рамках этой программы институтами РАН и другими организациями будут создаваться эталонные объекты цифровизации: умное поле, умная ферма, умная теплица и другие.

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