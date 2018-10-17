В 2017 году Азербайджан инвестировал в Киргизию более 1,2 млрд рублей

Бишкек, , 18:04 — REGNUM В 2017 году Азербайджан инвестировал в экономику Киргизии $18,8 млн (свыше 1,23 млрд рублей). Об этом заявил заместитель министра экономического развития Азербайджана Сахиб Мамедов, выступая на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Бишкеке.

По его словам, киргизская сторона за этот же период инвестировала в азербайджанскую экономику лишь около $2 млн (131 млн рублей).

Также Мамедов отметил хороший уровень взаимодействия между Киргизией и Азербайджаном в сельскохозяйственной сфере и рассказал участникам заседания о том, что азербайджанская сторона предложила киргизским представителям учредить совместное предприятие, которое будет работать в туристической сфере.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, объем инвестиций в основной капитал в Киргизии в 2017 году составил 144,7 млрд сомов (более 136,5 млрд рублей по текущему курсу). Это больше показателя 2016 года на 6,2%.

Отметим, что приток прямых иностранных инвестиций в январе-июне 2018 года составил $247 млн (около 16,2 млрд рублей) и сократился по сравнению с показателем аналогичного периода минувшего года на 33,2%.