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Сбербанк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам

Экономика

Минимальные ставки по кредитам повышены на 1-2%

Сбербанк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам
Юлия Комбакова © ИА Красная весна
Сбербанк

Москва, 17 октября 2018, 17:16 — REGNUM  Сбербанк повысил минимальные ставки по потребительским кредитам на 1−2 процентных пункта, сообщили 17 октября в пресс-службе банка.

Как уточняется, с 15 октября минимальная ставка кредита для зарплатных клиентов составляет 12,9%, ставка для лиц, не являющихся клиентами банка — 13,9%. Диапазон ставок по кредитам теперь составляет 12,9 — 19,9%.

В пресс-служба Сбербанка назвали изменение процентных ставок «следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учётом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки Банка России».

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Потребительское кредитование
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