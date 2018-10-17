Москва, , 16:59 — REGNUM В среднем каждый сотый житель нашей страны ежедневно посещает «Макдоналдс» — предприятия всемирно известной сети каждый день обслуживают более 1,5 миллиона россиян. Как сообщают в компании, за 28 лет работы «Макдоналдс» в России обслужил более 5 миллиардов гостей — число, превышающее половину населения всего земного шара.

В «Макдоналдс» неустанно обращают внимание на то, что компания стремится предлагать гостям качественный и безопасный продукт по доступной цене. Для этого за 28 лет компания создала и развила в России сеть поставщиков продукции, отвечающей мировым стандартам. На сегодняшний день около 98% продукции «Макдоналдс» в России поставляют отечественные поставщики — это более 160 компаний, флагманов российского агропромышленного комплекса. Благодаря повышенным требованиям к качеству и безопасности, предъявляемым «Макдоналдс», многие из них получили возможность поставлять свою продукцию на экспорт. Серьёзный шаг к стопроцентной локализации поставок компания сделала 20 августа 2018 года, после того как в апреле того же года была локализована последняя из крупных категорий продуктов — картофель.

А что нового компания предлагает посетителям? Сейчас «Макдоналдс» предоставляет возможность выбора и экономии: в ресторанах сети можно приобрести блюда в составе «МакКомбо» и сэкономить при этом до 30%. Это предложение распространяется на большую часть меню. При этом, подчеркивают в компании, «Макдоналдс» не отступает от стандартов качества: полностью переоборудованы кухни и каждое блюдо готовится только под заказ, индивидуально для каждого гостя.

«В 2017-м наша доля рынка выросла и в сегменте питания вне дома, и в более узком сегменте ресторанов быстрого обслуживания, — отметил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена. — Но еще более важно для нас то, что «Макдоналдс» за 28 лет работы в России стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей. В непростых экономических условиях, когда наши гости особенно нуждаются в поддержке, мы берем на себя обязательство предоставить каждому посетителю «Макдоналдс» в России высококачественный продукт и сервис мирового уровня по доступной цене, и будем рады использовать все наши возможности для повышения качества жизни наших гостей».