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Цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на 10%

Экономика

Нефтепродукты дорожают вне зависимости от цены на нефть

Цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на 10%
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
АЗС

Москва, 17 октября 2018, 16:54 — REGNUM  Цены производителей на автомобильный бензин в России за сентябрь 2018 года выросли на 10% по сравнению с августом 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, обнародованные сегодня, 17 октября.

Согласно этим данным, в обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, в частности: топливо лёгкое нефтяное дистиллятное, дистилляты лёгкие, не включенные в другие группы топлива подорожали на 11,5%.

Бензин автомобильный подорожал на 10%, мазут топочный — на 9,8%.

Топливо дизельное арктическое подорожало на 7,6%, гайзоль — на 7,5%, пропан и бутан сжиженные — на 7%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Счетная палата России заявила, что в начале 2019 года следует ожидать существенного роста цен на бензин. После этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост цен на бензин если и произойдёт, то он никак не будет связан с ростом акцизов.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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